Ola china hunde ventas navideñas de artesanos mexicanos

En mercados populares de la Ciudad de México y otras zonas del país, es cada vez más frecuente encontrar decoraciones navideñas importadas de China —esferas, figuras, nacimientos completos— que compiten directamente con los trabajos hechos a mano por artesanos nacionales.

Durante un recorrido reciente por el tianguis navideño instalado afuera del Mercado de Sonora, se constató que en 7 de 8 locales especializados en figuras navideñas ofrecen productos chinos, con precios que van desde 270 hasta 750 pesos —a menudo estos artículos se venden en paquete de varias piezas—, mientras los nacimientos tradicionales elaborados en yeso y pintados a mano resultan más caros.

A diferencia de las piezas chinas, sus figuras son pintadas a mano, cada una distinta; aunque su producción es manual y detallada, los compradores optan por lo más barato —lo que amenaza la continuidad del taller y pone en riesgo los medios de vida de las 10 personas que emplea.

Más allá del caso individual, esta tendencia refleja una problemática más amplia: según datos recientes, la artesanía —uno de los pilares del sector cultural— registró una caída en producción del 3.8 % respecto al año anterior. Uno de los factores determinantes es la entrada masiva y sin control de productos chinos al mercado nacional.

Estudios y alertas de investigadores advierten que no solo se pierde una fuente de ingresos, sino también una parte importante del patrimonio cultural del país. Las piezas hechas a mano —con técnicas, materiales y simbología locales— luchan por sobrevivir frente a manufacturas en serie, de plástico o resina, producidas en masa.

El principal factor: el precio. Los adornos navideños chinos suelen costar una fracción de lo que cuesta un producto artesanal. Además, su durabilidad —fabricados en resina o plástico— es percibida como superior, lo que convence a muchos compradores de preferirlos.

