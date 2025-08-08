Oleaje elevado y cierre de playas por tormenta tropical Ivo en Los Cabos

La tormenta tropical Ivo se localiza a aproximadamente 220 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con su punto más cercano previsto para después del mediodía de este viernes.

Según Francisco Cota, director de Protección Civil de Los Cabos, el fenómeno presenta una estructura compacta, por lo que no se esperan vientos significativos, aunque sí condiciones marítimas peligrosas.

“Es un sistema muy pequeño, con un centro de baja presión reducido. No esperamos vientos fuertes, pero sí oleaje elevado de hasta 4 metros y lluvias que podrían afectar principalmente la zona norte del municipio”, explicó el funcionario.

LEER MÁS:¿A qué distancia se encuentra la tormenta tropical Ivo de BCS? Esto dice el SMN

🌧️ Lluvias y tormentas eléctricas durante 24 horas

Se pronostican lluvias ligeras a moderadas, acompañadas de chubascos y tormentas eléctricas en varias zonas de Los Cabos, principalmente en el norte del municipio. La acumulación total de precipitaciones se estima entre 25 y 50 milímetros entre hoy y mañana.

Estas condiciones no representarían un riesgo grave, pero podrían generar encharcamientos y afectaciones menores.

🚫 Cierran puerto y playas por precaución

Debido al oleaje elevado, la Capitanía de Puerto de Cabo San Lucas anunció el cierre a la navegación para embarcaciones menores como medida preventiva para proteger a la comunidad marítima y turística.

Por su parte, Zofemat Los Cabos reportó que las siguientes playas se encuentran con bandera roja:

Playa Acapulquito

Playa Santa María

Playa Palmilla

Playa Las Viudas

Esto significa que el ingreso de bañistas está prohibido hasta nuevo aviso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.