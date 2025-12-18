Olimpiada Nacional CONADE 2026: sedes y disciplinas confirmadas en el 30 aniversario del evento

Un aniversario histórico

La Olimpiada Nacional CONADE 2026 marcará un hito al celebrar 30 años del encuentro multideportivo más importante de México. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) confirmó las sedes y disciplinas que darán vida a esta edición, que reunirá a miles de atletas juveniles de todo el país.

Puebla, sede central

La ciudad de Puebla será el corazón de la Olimpiada, al albergar 16 disciplinas. Entre ellas destacan baloncesto, fútbol, karate, golf, voleibol de sala y playa, además de deportes emergentes como breaking y escalada deportiva.

Subsede Tlaxcala

El estado de Tlaxcala recibirá 8 disciplinas, con protagonismo de la gimnasia en sus diferentes modalidades, además de bádminton, taekwondo y tiro con arco.

Subsede Nayarit

En Nayarit se desarrollarán 7 disciplinas, con fuerte presencia de deportes acuáticos como aguas abiertas, surf y triatlón, además de béisbol y boxeo.

Subsede San Luis Potosí

Este estado albergará 6 disciplinas, entre ellas ajedrez, charrería, ráquetbol, rodeo y squash, resaltando la combinación de deportes tradicionales y de alto rendimiento.

Subsede Guanajuato

La entidad recibirá 4 disciplinas acuáticas y de raqueta, como clavados, natación y frontón.

Subsede Yucatán

En el sureste, Yucatán será sede de canotaje, judo, remo y vela, reforzando su vocación marítima y deportiva.

Jalisco, sede complementaria

El estado de Jalisco, referente histórico del deporte nacional, fungirá como sede complementaria con 8 disciplinas, incluyendo atletismo, ciclismo, boliche, hockey sobre pasto y waterpolo.

Un evento conmemorativo

La Olimpiada Nacional CONADE 2026 no solo reunirá a miles de jóvenes atletas, sino que también celebrará tres décadas de historia, consolidándose como el semillero más importante de talentos deportivos en México.