Omar Bravo en prisión preventiva: el exfutbolista enfrenta proceso por abuso sexual infantil

La Fiscalía de Jalisco dictaminó que tras la detención de Omar Bravo, exjugador de las Chivas, permanecerá en prisión preventiva hasta el viernes 10 de octubre, fecha en la que un juez podría determinar si se le vincula formalmente al proceso por abuso sexual infantil agravado.

Omar Bravo fue detenido en Zapopan, Jalisco el sábado mediante una orden emitida por autoridades especializadas en delitos contra menores, tras una denuncia presentada por una adolescente de 17 años.

En la audiencia de imputación celebrada en el Penal de Puente Grande se le informó del delito que se le imputa y se estableció el plazo de 144 horas para que su defensa presente pruebas.

La Fiscalía de Jalisco encontró en las investigaciones razones suficientes para que el acusado permanezca en el reclusorio Metropolitano, aunque aún están por concretarse pruebas determinantes para sustentar el caso en Puente Grande.

Reconocido como el máximo goleador histórico de las Chivas, con 160 goles y campeón de liga en Apertura 2006, Omar Bravo enfrenta graves acusaciones. El viernes será clave: esa fecha marcará si el exfutbolista enfrenta juicio formal o si logra disentir de las acusaciones en su contra bajo los argumentos de su defensa.