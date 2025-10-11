Omar Bravo es vinculado a proceso por abuso sexual

El exfutbolista mexicano Omar Bravo Tordecillas fue Vinculado a proceso por el delito de Abuso sexual infantil agravado, luego de que un juez de control considerara suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía del Estado de Jalisco durante la audiencia realizada este viernes. La resolución marca un nuevo capítulo en la trayectoria del exjugador, quien fuera reconocido por su desempeño con las Chivas del Guadalajara.

De acuerdo con las indagatorias de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, se determinó que Omar Bravo Tordecillas permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante los próximos seis meses, mientras se fija un plazo de 30 días para el cierre de la investigación complementaria.

La denuncia que dio origen al proceso fue presentada el pasado 30 de septiembre por una menor de edad, quien señaló a Omar Bravo por presuntos abusos ocurridos desde 2019, cuando ella tenía 11 años. Según la investigación, los hechos se habrían prolongado hasta semanas recientes, cuando la víctima logró grabar un incidente y contarle a su madre lo sucedido.

Los reportes de la carpeta de investigación indican que la joven afectada era hija de la entonces pareja sentimental del exfutbolista. Durante años habría guardado silencio debido a las amenazas que Omar Bravo Tordecillas presuntamente le hacía, advirtiéndole que, si hablaba, retiraría el apoyo económico a su familia.

El pasado 5 de octubre, el exdelantero fue detenido en Zapopan y trasladado a un centro de reclusión. En la primera audiencia se concedió un plazo de 144 horas a la defensa para reunir pruebas, antes de que el juez dictara la vinculación a proceso que lo mantendrá bajo resguardo judicial.

Durante la audiencia, la defensa del exjugador intentó argumentar que las fechas señaladas en la denuncia no coincidían con su ubicación. Según su representante legal, Omar Bravo se encontraba en Los Mochis, Sinaloa, entre el 10 y el 12 de mayo de 2019 —fechas en las que se le acusa de haber cometido uno de los abusos—, y aseguró tener pruebas que lo demuestran.

Ni la menor ni su madre estuvieron presentes en la audiencia, por lo que la Fiscalía del Estado y el abogado de la víctima fueron quienes presentaron los elementos probatorios ante el juez. Las autoridades recalcaron que la investigación se mantiene abierta y que se respetarán los derechos de ambas partes durante el proceso.

El exfutbolista, quien fue goleador histórico del Club Chivas, enfrenta actualmente otras dos carpetas de investigación por delitos similares.

De confirmarse las acusaciones, Omar Bravo Tordecillas podría enfrentar una sentencia considerable, ya que el delito de Abuso sexual infantil agravado está tipificado en el Código Penal del Estado de Jalisco con sanciones que pueden superar los 20 años de prisión.

