Omar García Harfuch: avance en investigación del asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la principal línea de investigación sobre el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada apunta a su propio chofer como presunto responsable. El funcionario indicó que las autoridades trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero para lograr la detención del sospechoso.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch explicó que el religioso fue encontrado sin vida dentro de su camioneta, estacionada en las inmediaciones de la comunidad de Mezcala, en el municipio de Eduardo Neri. El cuerpo fue localizado el domingo 6 de octubre de 2025 sobre la carretera federal México–Acapulco, tras haber sido reportado como desaparecido dos días antes.

De acuerdo con los reportes, el sacerdote se preparaba para salir a celebrar misa cuando fue atacado dentro del vehículo. El titular de la Secretaría de Seguridad señaló que las primeras evidencias apuntan directamente al chofer del párroco, quien se encuentra prófugo y es buscado por las autoridades estatales y federales.

Omar García Harfuch detalló que la Seguridad y Protección Ciudadana federal colabora estrechamente con la Fiscalía de Guerrero en el seguimiento del caso. Además, precisó que hasta el momento no existen indicios de que el religioso estuviera involucrado en actividades ilícitas, y reiteró el compromiso de esclarecer el asesinato con total transparencia.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que se abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado, y que peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes en el sitio del hallazgo, incluyendo el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

La Diócesis Chilpancingo-Chilapa confirmó la identidad del sacerdote Bertoldo Pantaleón y expresó su profunda consternación por el crimen, calificándolo como un hecho que enluta a la comunidad católica. Durante una misa en su memoria, los feligreses exigieron justicia y mayor seguridad para los ministros religiosos en la región.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) condenó el asesinato del párroco y llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a realizar una investigación exhaustiva que permita identificar al responsable y llevarlo ante la justicia.