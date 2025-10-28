Omar García Harfuch niega atentado previo al 15 de septiembre

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, negó haber sufrido un atentado, como aseguró el periodista Raymundo Riva Palacio en una de sus columnas. De acuerdo con el funcionario, aunque existieron múltiples alertas relacionadas con su seguridad, todas fueron descartadas tras las investigaciones correspondientes.

Durante su comparecencia del lunes 27 de octubre ante la Cámara de Diputados, Omar García Harfuch presentó los avances alcanzados durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En la sesión, abordó temas vinculados con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los resultados obtenidos por las fuerzas federales en distintos estados del país.

Previo a la sesión pública, García Harfuch se reunió a puerta cerrada con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde expuso cifras sobre reducción de delitos y acciones de inteligencia. Al concluir el encuentro, ofreció una conferencia de prensa en la que aclaró los señalamientos difundidos por Raymundo Riva Palacio sobre un presunto ataque ocurrido antes del 15 de septiembre.

Según la versión publicada por el periodista, un departamento utilizado como oficina por Omar García Harfuch habría sido atacado a balazos. Sin embargo, el funcionario precisó que se trataba de un inmueble conocido públicamente, en el cual no residía, y que era usado únicamente con fines administrativos.

Omar García Harfuch explicó que no había recibido amenazas directas ni atentados, y que los equipos de inteligencia de la SSPC analizaban de forma permanente las alertas que surgían, muchas de las cuales terminaban siendo descartadas. Subrayó que ninguna de las presuntas agresiones lo obligó a interrumpir sus labores, pues asistía de manera constante a las reuniones del Gabinete de Seguridad.

El secretario también detalló que su oficina en la zona de Polanco fue sede de encuentros durante el proceso interno de transición y que, por su carácter público, no representaba un riesgo operativo. Reiteró que continuaba trabajando con normalidad y sin protocolos extraordinarios de resguardo.

Durante la conferencia, García Harfuch adelantó que viajaría a Michoacán junto al secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Revilla Trejo, para atender los recientes hechos de violencia registrados en esa entidad.

Por su parte, el diputado Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, informó que los temas tratados con el titular de la SSPC permanecerían en reserva por la sensibilidad de los asuntos abordados.

En días previos, Omar García Harfuch había comparecido ante el Senado de la República, donde destacó los avances en materia de seguridad y la coordinación con las fuerzas armadas para fortalecer el combate al crimen organizado.

Cabe recordar que, en junio de 2020, cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, García Harfuch fue víctima de un violento atentado en Paseo de la Reforma, donde perdieron la vida tres personas. Desde entonces, el funcionario adoptó medidas de seguridad adicionales, incluyendo el cambio frecuente de domicilios nocturnos.