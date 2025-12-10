El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión estratégica con el mandatario estatal Víctor Manuel Castro Cosío a fin de reforzar las acciones de seguridad en Baja California Sur (BCS), con especial atención en los municipios de Loreto y Comondú.

El gobernador destacó que su administración mantendrá a la seguridad como prioridad, señalando que el trabajo coordinado con la federación ha permitido una disminución superior al 300 por ciento en los homicidios dolosos. Según expresó, esa reducción reflejaba —en sus palabras transformadas a tercera persona— un compromiso firme con la tranquilidad de las familias de la entidad.

Durante el encuentro, Víctor Manuel Castro Cosío subrayó la disposición de Omar García Harfuch para continuar sumando recursos y capacidades con el fin de evitar hechos violentos que puedan alterar la paz en la región. Indicó que Loreto y Comondú son actualmente puntos de atención prioritaria.

En la reunión se revisaron los indicadores de incidencia delictiva de ambos municipios, con la participación de la alcaldesa de Loreto, Paz del Alma Ochoa Amador, y del alcalde de Comondú, Roberto Pantoja Castro. Las autoridades coincidieron en que era indispensable redoblar esfuerzos y fortalecer operaciones para responder de manera eficaz ante los desafíos en materia de seguridad.

También estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, José Saúl González Núñez; el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Alfredo Cancino Vicente; y el Procurador General de Justicia del Estado, Antonio López Rodríguez. Todos reiteraron la voluntad del Gobierno estatal de mantener un trabajo conjunto y responsable.

El gobernador puntualizó la importancia del acompañamiento federal y resaltó que la coordinación con la SSPC ha sido determinante para atender casos de alto impacto en BCS. Asimismo, reafirmó que su administración continuará impulsando acciones preventivas y operativas.

Finalmente, Víctor Manuel Castro Cosío reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señalando que su apoyo había sido esencial —según expresó en tercera persona— para la detención de objetivos prioritarios y la construcción de un estado más seguro y justo.