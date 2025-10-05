Omar Bravo, goleador de Las Chivas, detenido por presunto abuso sexual

La Fiscalía de Jalisco confirmó la detención de Omar Bravo, exjugador y goleador histórico del Club Chivas, por su presunta participación en un caso de abuso sexual en contra de una menor de edad. La aprehensión fue realizada por elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia.

De acuerdo con el comunicado oficial, Omar N fue capturado mediante un operativo implementado en el centro del municipio de Zapopán, tras haberse girado una orden de aprehensión en su contra. La acción derivó de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Jalisco, la cual integró una carpeta de investigación con los elementos suficientes para proceder judicialmente.

Según la información difundida, el proceso legal contra Omar Bravo se encuentra en curso ante el Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial. Las autoridades indicaron que la investigación se basó en pruebas y testimonios que sustentaron la posible responsabilidad del exdelantero en el delito de abuso sexual infantil agravado.

La dependencia estatal señaló que, tras la denuncia inicial, se desarrolló un operativo discreto para evitar filtraciones o intentos de evasión por parte del señalado. Los agentes de la Policía de Investigación lograron su captura sin incidentes y lo trasladaron de inmediato ante el Ministerio Público para rendir su declaración correspondiente.

El caso de Omar N ha generado amplia atención pública, debido a su trayectoria como figura destacada del fútbol mexicano y goleador histórico del equipo Chivas de Guadalajara. Durante su carrera profesional, fue reconocido por su desempeño en torneos nacionales e internacionales, lo que aumenta el impacto mediático del proceso judicial en su contra.

Hasta el momento, la Fiscalía de Jalisco no ha dado a conocer mayores detalles sobre la víctima ni sobre las circunstancias del presunto delito, con el fin de proteger su identidad y garantizar el debido proceso. Se informó que el imputado permanecerá bajo resguardo mientras se determina su situación jurídica en las próximas horas.

La detención de Omar Bravo reabre el debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas y el seguimiento que las instituciones deben mantener en los casos de abuso sexual vinculados a personajes del deporte y el entretenimiento. Autoridades reiteraron su compromiso de aplicar la ley con imparcialidad y de continuar con las investigaciones hasta esclarecer los hechos.