Oomsapas se deslinda: vigilancia del agua en pipas es de Conagua

Tras la alerta de Conagua, crece la incertidumbre sobre la calidad del agua distribuida en pipas. ¿Quién es responsable de vigilar lo que miles de familias consumen en Los Cabos?

El director del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Ramón Rubio Apodaca, afirmó que Oomsapas no es responsable de supervisar el agua de pipas privadas, especialmente cuando proviene de pozos o fuentes ajenas al organismo.

“Cuando el agua es extraída de pozos privados, la vigilancia de su calidad corresponde únicamente a la Conagua”, declaró Rubio Apodaca.

🔍 ¿Quién supervisa la calidad del agua en Los Cabos?

Rubio Apodaca aclaró que Oomsapas solo garantiza la calidad del agua que proviene de fuentes bajo su administración directa. Para el resto de los suministros —especialmente las pipas—, la responsabilidad recae en otras autoridades.

“Coepris es la entidad encargada de verificar que el agua cumpla con la NOM-127-SSA1-2021, que establece los parámetros de calidad del agua para consumo humano”, señaló.

LEER MÁS: Desalinizadoras no bastan: Los Cabos requiere soluciones integrales ante crisis del agua

🚨 ¿Qué ha dicho el Gobierno del Estado?

Hasta el momento, el Gobierno de Baja California Sur no ha emitido un comunicado oficial respecto a posibles irregularidades en el agua distribuida por pipas.

Sin embargo, autoridades sanitarias informaron que se mantienen operativos de vigilancia para asegurar que el servicio cumpla con los estándares de calidad establecidos por la federación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.