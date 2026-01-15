OMS alerta: bajos impuestos al alcohol y bebidas azucaradas elevan riesgos de obesidad y enfermedades crónicas

La OMS lanzó una alerta global al señalar que los bajos impuestos aplicados al alcohol y a las bebidas azucaradas están contribuyendo de forma directa al aumento de enfermedades no transmisibles y a una mayor presión sobre los sistemas de salud. De acuerdo con el organismo, la falta de actualización fiscal frente a la inflación y el crecimiento de los ingresos ha provocado que estos productos sean cada vez más asequibles para la población.

El informe advierte que, en muchos países, los impuestos representan solo una pequeña parte del precio final de refrescos y bebidas alcohólicas, lo que limita su efecto para desincentivar el consumo, especialmente entre niños y jóvenes. En el caso del alcohol, incluso existen productos como el vino que permanecen exentos de gravámenes especiales, pese a los riesgos comprobados para la salud.

La OMS subraya que reforzar y rediseñar la política fiscal sobre estos productos es una de las medidas más eficaces para reducir su consumo y, al mismo tiempo, generar recursos que puedan destinarse a la atención sanitaria. En este contexto, impulsa la iniciativa “3 por 35”, que propone aumentar los precios reales de alcohol, tabaco y bebidas azucaradas mediante impuestos adecuados antes de 2035.

Aunque reconoce la resistencia política y de la industria, el organismo sostiene que la evidencia demuestra que impuestos bien diseñados ayudan a prevenir enfermedades, reducen costos sanitarios y protegen la salud pública a largo plazo.

