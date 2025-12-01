Alerta internacional: el virus de Marburgo se expande en África y la OMS pide reforzar vigilancia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha encendido las alertas tras la confirmación de un nuevo foco del virus de Marburgo en Etiopía, que ya dejó al menos ocho muertos entre los casos detectados.

Ante la gravedad del panorama, especialistas piden extremar vigilancia y difundir información precisa.

LEE MÁS: México suspende importaciones de productos de cerdo de España ante el brote de peste porcina

El virus de Marburgo, y su pariente cercano, el virus Ravn, pertenecen a la familia Orthomarburgvirus marburgense. Si bien es distinto del Ébola, su cuadro clínico y su peligrosidad son “muy similares”.

Las tasas de mortalidad históricas del brote oscilan entre 24 % y hasta 88 %, aunque la OMS señala que una atención médica temprana y apropiada puede reducir significativamente ese riesgo.

¿De dónde viene el virus de Marburgo? Transmisión y agentes naturales

El origen del virus está ligado a murciélagos frugívoros del género Rousettus, que conviven en cuevas y minas. El contacto prolongado con estos animales, o sus excrementos, representa una vía de entrada a humanos.

Una vez en la población humana, la transmisión ocurre por contacto directo con sangre, secreciones, órganos u otros fluidos corporales de personas infectadas; también a través de superficies u objetos contaminados.

Los funerales son una fuente clave de contagio: tocar el cuerpo de una persona que murió por la enfermedad ha sido motivo de brotes.

¿Cómo se manifiesta la enfermedad?

Los síntomas aparecen entre 2 y 21 días tras la infección. El inicio suele ser abrupto, con fiebre alta, cefalea intensa, gran malestar y dolores musculares.

Alrededor del tercer día, muchos pacientes desarrollan diarrea acuosa, cólicos abdominales, náuseas y vómitos. En algunos casos se observa una erupción cutánea sin picazón entre los días 2 y 7.

A partir del quinto día pueden surgir hemorragias: sangre en vómitos o heces, sangrado nasal o en encías, e incluso pérdidas vaginales. También puede haber sangrado en los sitios de punciones intravenosas.

La enfermedad puede afectar el sistema nervioso, provocando confusión, irritabilidad o agresividad. En fases muy avanzadas, se han reportado casos de orquitis (inflamación de los testículos).

En los casos más graves, la muerte ocurre típicamente entre el octavo y noveno día después del inicio de los síntomas, generalmente como consecuencia de una pérdida excesiva de sangre y shock.

A la fecha, no existe ninguna vacuna ni antiviral aprobado contra la enfermedad de Marburgo.

El manejo médico se centra en cuidados de soporte: rehidratación oral o intravenosa, control de síntomas e higiene estricta para evitar contagios.

Aunque hay vacunas y terapias en fase experimental, como anticuerpos monoclonales y fármacos antivirales, todavía no han sido aprobadas oficialmente.

LEE MÁS: OMS advierte que la pérdida de confianza en las vacunas podría detonar brotes graves de enfermedades prevenibles

Según la OMS, el reciente brote en Etiopía suma ya 12 casos confirmados, de los cuales ocho han muerto.

La organización llamó a reforzar la vigilancia activa, el rastreo de contactos y la atención inmediata de posibles enfermos, para contener su propagación.

En un contexto global, el surgimiento de nuevos casos de Marburgo en distintas regiones africanas ha reavivado la preocupación internacional.

Expertos subrayan la importancia de la participación comunitaria, la educación sanitaria y la preparación de los sistemas de salud para enfrentar brotes.