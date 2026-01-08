OMS actualiza guías del VIH y refuerza el uso de dolutegravir como base del tratamiento global

La OMS reafirmó este jueves que los esquemas basados en dolutegravir deben ser la primera opción para iniciar y mantener el tratamiento antirretroviral del VIH, respaldando su eficacia superior, perfil de seguridad y mejor tolerancia en distintos grupos de población.

La actualización forma parte de un paquete más amplio de recomendaciones que incluye estrategias para prevenir la transmisión madre-hijo y reducir la mortalidad por tuberculosis en personas que viven con VIH.

La OMS dio a conocer nuevas directrices sobre el manejo clínico del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que buscan optimizar los esquemas antirretrovirales, ampliar la adherencia al tratamiento y acelerar el avance hacia la meta de erradicar el sida como amenaza de salud pública.

Los lineamientos actualizados confirman al dolutegravir (DTG) como la opción preferida en los regímenes terapéuticos tanto para pacientes sin tratamiento previo como para aquellos que requieren un cambio de esquema.

La OMS resalta la alta eficacia y la seguridad de este inhibidor de la integrasa, así como su capacidad para lograr una supresión viral más consistente con menor riesgo de resistencia que otros antirretrovirales clásicos.

La nueva guía también aborda escenarios complejos donde el tratamiento estándar deja de ser eficaz, recomendando darunavir/ritonavir como la primera alternativa de inhibidor de la proteasa cuando ello ocurre, sustituyendo a opciones previas como atazanavir/ritonavir o lopinavir/ritonavir.

Asimismo, el documento respalda la reutilización de tenofovir y abacavir en esquemas posteriores, destacando ventajas programáticas y costos más bajos.

Además, el organismo internacional señala opciones terapéuticas innovadoras, como terapia antirretroviral inyectable de acción prolongada para personas con dificultad de adherirse a tratamientos orales diarios, así como regímenes orales simplificados de dos fármacos para pacientes clínicamente estables.

Prevención de la transmisión vertical y tuberculosis

La actualización no se limita al tratamiento antirretroviral. La OMS también fortalece sus recomendaciones para reducir la transmisión vertical del VIH, en particular durante la lactancia, y propone pautas específicas para la profilaxis posnatal de recién nacidos expuestos al virus.

En esta estrategia, sugiere el uso preferente de nevirapina y, en casos de alto riesgo, esquemas reforzados múltiples, hasta lograr supresión viral materna o finalizar la lactancia.

En cuanto a comorbilidades, la OMS reitera que la tuberculosis continúa siendo una de las principales causas de muerte entre las personas con VIH, por lo que incorpora recomendaciones para regímenes preventivos más cortos, así como opciones alternativas según las necesidades clínicas.

Impacto global y metas sanitarias

Las directrices actualizadas forman parte de la estrategia global de la OMS para fortalecer las respuestas nacionales contra el VIH, mejorar la calidad de vida de las personas que viven con el virus y disminuir las muertes relacionadas con el sida.

Estas recomendaciones se integrarán en las próximas ediciones de los lineamientos clínicos consolidados del organismo y servirán de base para que países y sistemas de salud adapten o actualicen sus programas nacionales de tratamiento y prevención.

Con los avances en el tratamiento antirretroviral y las herramientas preventivas, las autoridades sanitarias internacionales esperan que una implementación más equitativa y efectiva de estas recomendaciones pueda impulsar la reducción de muertes y contribuir al objetivo de erradicar el sida como un grave problema sanitario para 2030.

