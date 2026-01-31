La OMS considera “bajo” el riesgo de expansión del virus Nipah detectado en India

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido un informe de evaluación sobre el reciente brote del virus Nipah en la India, determinando que, si bien la situación requiere vigilancia, el riesgo de expansión a nivel regional y global se considera “bajo”.

A nivel nacional, la amenaza para el país asiático se mantiene calificada como “moderada”. Ante este panorama, el organismo internacional fue enfático al señalar que no recomienda cierres fronterizos ni restricciones al comercio o a los viajes internacionales.

El virus Nipah es una preocupación constante para la comunidad científica debido a su peligrosidad. Se trata de un virus zoonótico (que se transmite de animales a humanos) y su propagación ocurre principalmente por:

Contacto directo con animales infectados, como murciélagos de la fruta o cerdos .

Consumo de alimentos contaminados con fluidos de estos animales (como savia de palma datilera).

Transmisión directa de persona a persona mediante fluidos corporales.

Síntomas y letalidad: Un enemigo sin vacuna

A pesar de la calificación de “riesgo bajo” para el resto del mundo, la enfermedad es extremadamente severa para quienes la contraen. Los datos de la OMS y reportes de salud indican que la tasa de letalidad oscila entre el 40% y el 75%.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con una gripe común o problemas respiratorios agudos, pero en sus etapas más graves, el virus provoca encefalitis (inflamación cerebral), lo que genera desorientación y puede llevar al coma o la muerte.

Hasta la fecha, no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados para combatir el Nipah, por lo que la atención médica se limita a cuidados de soporte y al manejo de las complicaciones respiratorias y neurológicas.

Controles y contención en la India

En respuesta al brote, las autoridades en India han reforzado los controles en aeropuertos y zonas de tránsito para monitorear posibles casos sospechosos. La estrategia de contención se centra en:

Búsqueda activa de contactos y seguimiento clínico estricto. Reforzamiento de las capacidades de diagnóstico en laboratorios locales. Campañas de comunicación de riesgos para evitar el consumo de alimentos expuestos a fauna silvestre.

LEE MÁS: Piden a población vacunarse y prevenir enfermedades respiratorias en temporada invernal

La OMS reitera que las capacidades de respuesta actuales en la región son adecuadas para mitigar el brote local sin necesidad de interferir con el tráfico internacional.

La vigilancia epidemiológica se mantiene activa, pero se hace un llamado a la calma y a evitar la desinformación sobre posibles pandemias inminentes basadas en este foco específico.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México