Estrellas de Cobra Kai y Broadway se unen a ‘One Piece’ live-action como Ace y Bon Clay

ONE PIECE live-action de Netflix ha confirmado dos importantes adiciones a su elenco para la tercera temporada, generando gran expectativa entre los fans. La producción sumará al ganador del Tony, Cole Escola, y a la estrella de Cobra Kai y Blue Beetle, Xolo Maridueña, para dar vida a dos personajes clave. Estos anuncios se realizan a pesar de que la segunda temporada aún no se estrena en la plataforma.

Elenco de lujo para la tercera temporada

El éxito de la adaptación ha motivado el rápido desarrollo de nuevas entregas, pues la Temporada 1, estrenada en 2023, estuvo ocho semanas en el Top 10 Global de Netflix. Además, la serie alcanzó el puesto número uno en más de 75 países y acumuló casi 100 millones de reproducciones. La segunda temporada, titulada One Piece: Into the Grand Line, tiene su lanzamiento programado para el 10 de marzo de 2026.

Bon Clay es un personaje favorito de los fans, concebido como no binario, y es un asesino teatral. Es descrito como un maestro de la precisión y el performance, cuya naturaleza deslumbrante lo hace tan peligroso como atractivo. En la mitología original, Bon Clay comienza como villano, pero luego forja una amistad con Monkey D. Luffy y su tripulación.

Tan solo dos días después, hoy, se confirmó que Xolo Maridueña se unirá a la Temporada 3 como Portgas D. Ace. Maridueña es una figura prominente conocido por interpretar a Miguel Diaz en Cobra Kai y a Jaime Reyes en Blue Beetle.

se unirá a la como . Maridueña es una figura prominente conocido por interpretar a en Ace es el hermano del protagonista, Monkey D. Luffy (interpretado por Iñaki Godoy), y es un usuario de la fruta del diablo que le permite manipular el fuego, por lo que es conocido como “Ace Puño de Fuego”. El personaje tendrá un rol de apoyo en la saga de Arabasta. De hecho, los fans esperan un posible teaser de Ace en los créditos finales de la Temporada 2.

Producción en Ciudad del Cabo

La producción de la tercera temporada está programada para comenzar a finales de este año (2025). El rodaje de esta nueva entrega se llevará a cabo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Los co-showrunners y productores ejecutivos de la Temporada 3 serán Ian Stokes y Joe Tracz. Con estas incorporaciones de talento, la serie busca consolidar su éxito, manteniendo a Iñaki Godoy como Luffy y al resto del elenco principal, incluyendo a Mackenyu como Roronoa Zoro y Emily Rudd como Nami.