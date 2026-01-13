Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 13 de Enero, 2026
ONG eleva a 648 los muertos en Irán por represión de protestas

13 enero, 2026
Represión en Irán deja al menos 648 muertos durante protestas

La organización de derechos humanos Iran Human Rights (IHR) informó que al menos 648 manifestantes han muerto durante las protestas que sacuden a Irán desde el 28 de diciembre de 2025, cuando comenzaron las movilizaciones inicialmente por motivos económicos y que derivaron en un rechazo más amplio al régimen teocrático, según diversos reportes internacionales y agencias de noticias.

El director de IHR indicó que la cifra de 648 fallecidos, que incluye a nueve menores, corresponde a casos que la organización ha podido documentar y verificar mediante su red de investigación. El reclamo de los manifestantes, que tomó fuerza en múltiples ciudades como Teherán, Isfahán, Mashhad y Shiraz, se ha enfrentado a una represión violenta por parte de fuerzas de seguridad.

Organismos humanitarios han advertido que la cifra real de víctimas podría ser mucho mayor, con estimaciones no confirmadas que sitúan los muertos en “miles”, pero el apagón de internet y las restricciones en la comunicación han dificultado la verificación independiente.

La represión ha incluido detenciones masivas, uso de fuerza letal y bloqueos a la información. Las autoridades iraníes, por su parte, han convocado contramanifestaciones en apoyo al gobierno y han defendido la actuación de las fuerzas de seguridad, mientras líderes estatales califican a los manifestantes de “terroristas”.

La crisis interna continúa y ha generado llamados internacionales de atención, ya que se trata de una de las olas de protesta más intensas y extendidas en Irán en años recientes, con graves denuncias sobre violaciones a derechos humanos y una creciente presión diplomática sobre Teherán.

  Brenda Ireri Yáñez

