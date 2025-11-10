La plataforma OnlyFans, refugio de redes de explotación y lavado de dinero

La plataforma OnlyFans prometía ser un espacio de libertad, autonomía y empoderamiento para creadores de contenido mayores de edad. Sin embargo, investigaciones recientes revelan que el mundo de OnlyFans se ha convertido también en un terreno fértil para el crimen organizado, redes de trata de personas y esquemas de lavado de dinero.

Investigaciones y reportes revelan que los grupos delictivos aprovechan las dinámicas de suscripción, anonimato parcial y monetización digital de OnlyFans para crear perfiles falsos, explotar sexualmente a víctimas y ocultar flujos financieros ilícitos.

En México, se estima que la plataforma pudo contener poco más de 14 mil víctimas de trata de personas con base en estimaciones de consultoría aplicada sobre su base de creadores activos.

Un caso emblemático es el de una modelo conocida como “La Barbie Regia”, quien promocionaba contenido en OnlyFans y posteriormente fue víctima de un feminicidio con señales de participación del crimen organizado. Este suceso revela cómo detrás de la apariencia glamorosa de éxito digital se esconden vías de vulneración, coerción y violencia extrema.

Las autoridades mexicanas han reportado que el lavado de recursos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas se canaliza a través de OnlyFans mediante esquemas de “narcoinfluencers”, quienes inflan sus ingresos y envían fondos a cuentas en jurisdicciones de secreto bancario.

Este fenómeno plantea un reto regulatorio y de investigación complejo, pues mezcla tecnología, finanzas y redes criminales transnacionales.

El auge de OnlyFans como plataforma de contenido paga coincide con una transición en el trabajo sexual hacia lo digital, lo cual no necesariamente reduce los riesgos de explotación. En efecto, la combinación de libertad aparente y estructuras ilegales invisibles convierte a OnlyFans en una ventana al nuevo rostro del crimen organizado en internet.