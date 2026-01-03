ONU advierte precedente peligroso tras ataque de Estados Unidos a Venezuela

La ofensiva militar de Estados Unidos contra Venezuela abrió un nuevo frente de tensión global luego de que la Organización de las Naciones Unidas advirtiera que la acción sienta un “precedente peligroso” para el orden internacional. La alarma expresada por el secretario general, António Guterres, marca el primer posicionamiento formal del organismo frente a una operación que ya reconfigura el equilibrio político y jurídico en la región.

La preocupación central de la ONU se enfoca en el respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, principios que, de acuerdo con la Secretaría General, no habrían sido observados durante el ataque. La advertencia no solo apunta al caso venezolano, sino al impacto que este tipo de intervenciones puede tener en otros conflictos si se normaliza el uso unilateral de la fuerza.

El señalamiento ocurre mientras Venezuela formalizó su solicitud de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, elevando el conflicto al máximo órgano encargado de preservar la paz mundial. Para Caracas, la discusión ya no es únicamente política o militar, sino jurídica, al considerar que se violentaron normas fundamentales que rigen las relaciones entre Estados.

El canciller venezolano, Yván Gil, sostuvo que el país ejerce su derecho soberano a denunciar la agresión en todos los foros internacionales disponibles, subrayando que los ataques constituyen una violación directa a la Carta de la ONU. Esta postura busca consolidar respaldo diplomático y dejar constancia institucional del episodio ante la comunidad internacional.

El impacto del ataque se ha reflejado también en reacciones de diversos gobiernos, que han calificado las acciones como una violación flagrante del derecho internacional y de los derechos humanos. Aunque las posturas varían en intensidad, el consenso emergente apunta a la necesidad de evitar una escalada que desestabilice aún más a América Latina.

En el plano interno, las calles venezolanas se han convertido en un espacio de expresión política donde sectores de la población repudian la agresión extranjera y exigen la liberación inmediata del presidente constitucional. Las manifestaciones reflejan un escenario de alta tensión social, alimentado por la incertidumbre institucional y el vacío de poder generado tras el ataque.

El pronunciamiento de la ONU y la inminente discusión en el Consejo de Seguridad colocan al conflicto en una fase crítica, donde la legalidad internacional y el peso de las grandes potencias serán determinantes. Más allá de Venezuela, el episodio pone a prueba la capacidad del sistema multilateral para responder a acciones que desafían sus propias reglas fundacionales.

