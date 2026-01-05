ONU exige respeto al derecho internacional tras ataque en Venezuela

Tras la reciente acción militar en Venezuela encabezada por Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional que se respete el derecho internacional.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó “profunda preocupación” por la operación estadounidense que incluyó acciones militares y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y subrayó que el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados está prohibido por el derecho internacional.

Guterres advirtió sobre los riesgos de desestabilización regional si no se cumple la Carta de las Naciones Unidas e instó a todos los actores implicados en Venezuela a participar en un diálogo inclusivo y democrático que respete los derechos humanos, el estado de derecho y la soberanía del pueblo, como parte de una salida pacífica a la crisis.

Diversos gobiernos y organismos internacionales han acompañado el llamado de la ONU con declaraciones propias para promover una solución pacífica a la situación, destacando la necesidad de que se respeten los marcos legales y se priorice el diálogo político

En su intervención, el representante de la ONU destacó que la paz y la seguridad internacionales dependen del compromiso de los países con las normas establecidas en la Carta de Naciones Unidas.

La declaración de la ONU se produjo en medio de una fuerte reacción internacional. Países como Colombia y Rusia denunciaron ante el organismo que la detención de Maduro constituye una violación del derecho internacional, mientras que otros estados llamaron a la moderación y al respeto de las normas globales para evitar una escalada.

Contexto y preocupaciones regionales

Además de enfatizar la prohibición del uso de la fuerza para alterar la independencia política de los Estados, la ONU advirtió sobre las posibles consecuencias de la crisis en Venezuela para la estabilidad de Sudamérica y otras regiones cercanas, sugiriendo que la falta de respeto al derecho internacional podría sentar “un precedente peligroso” en materia de intervenciones extranjeras.

