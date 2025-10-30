ONU destina 4 millones de dólares a Haití y Cuba tras el paso del huracán Melissa

Debido a los intensos daños del huracán Melissa en Haití y Cuba, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció la entrega de 4 millones de dólares tanto a Haití como a Cuba para apoyarlos.

La declaración de Melissa como “tormenta del siglo” hecha por la Organización Meteorológica Mundial (WMO) para la zona jamaicana anticipó que Haití y Cuba enfrentarían efectos igualmente severos. En Haití, un país extremadamente vulnerable a desastres naturales, las alertas se concretaron tras los informes de inundaciones y deslizamientos provocados por Melissa, incluso antes de que la tormenta alcanzara su máxima fuerza. La ONU y sus agencias especializadas advirtieron sobre el riesgo de aislamiento de comunidades y fallo de infraestructura básica, lo que justificó la asignación de los recursos de respuesta rápida.

La asignación de recursos está destinada para alimentos, agua, kits de higiene y atención médica. Un portavoz de la ONU explicó que este tipo de desembolsos busca reducir el tiempo entre el impacto del desastre y la llegada de atención humanitaria tras el paso del huracán Melissa.

Aunque la suma puede parecer limitada frente a la destrucción del huracán, la efectividad de esta ayuda dependerá de la rapidez en su canalización y de la capacidad de los gobiernos locales y las agencias para llegar a las comunidades vulnerables antes del golpe completo del fenómeno.