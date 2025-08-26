ONU reúne a expertos para enfrentar los riesgos globales de la inteligencia artificial

La Asamblea General de la ONU aprobó este martes la creación de un grupo científico internacional independiente sobre inteligencia artificial (IA), encargado de ayudar a la comunidad internacional con evaluaciones basadas en evidencia que guíen la toma de decisiones en torno a esta tecnología.

Los países miembros expresaron preocupación por el rápido desarrollo de la IA y sus posibles amenazas a la democracia y los derechos humanos, lo que impulsó este nuevo organismo científico.

Un puente entre ciencia y políticas públicas

El secretario general Antonio Guterres destacó que el grupo será un “puente crucial” entre la investigación avanzada y la gobernanza internacional de la IA, permitiendo anticipar riesgos y regular su uso.

El equipo estará integrado por 40 expertos que serán seleccionados mediante convocatoria internacional, con un mandato inicial de tres años. Su informe anual servirá de referencia, pero no tendrá carácter vinculante.

Hacia un diálogo global sobre IA

La resolución también establece un diálogo mundial anual sobre inteligencia artificial, cuyo primer encuentro tendrá lugar en la cumbre global sobre IA en Ginebra en 2026, con el objetivo de compartir buenas prácticas y modelos de regulación confiables.

