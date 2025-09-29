OOMSAPAS asume control de planta desalinizadora en CSL y eleva producción a 106 litros por segundo

El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) Los Cabos anunció que ya opera completamente la primera planta desalinizadora del municipio, ubicada en Cabo San Lucas.

El director general, Ramón Rubio Apodaca, informó que tras concluir el periodo de transición establecido en el contrato de prestación de servicios, el organismo tomó el control total de la operación.

La planta aumentó su producción de 80 a 106 litros por segundo, y se prevé que alcance hasta 180 litros por segundo en el corto plazo.

“Actualmente ya estamos operando la planta y realizando acciones para que produzca entre 180 y 190 litros por segundo, que es su capacidad”, expresó Rubio.

Como parte de la estrategia para mejorar el suministro de agua potable, OOMSAPAS está implementando un modelo de distribución basado en un mapa de calor, que identifica las zonas con mayor afectación por el tandeo.

El objetivo es reducir los tiempos de distribución en las colonias más afectadas:

“Las colonias en semáforo rojo por desabasto pasarán de recibir agua cada 15 días a cada 6 o 7 días”, explicó el funcionario.

Además, se informó que para el mes de septiembre está proyectada la entrada en operación de una segunda planta desalinizadora en Cabo San Lucas, lo que ayudará a reducir el actual déficit de 700 litros por segundo en la delegación.