OOMSAPAS: No “le tocan” los derrames de la Marina pero los atiende

Los derrames de aguas residuales en Cabo San Lucas son una constante, especialmente en la zona centro y la marina, que son espacios visitados diariamente por turistas nacionales e internacionales. A pesar de que las zonas turísticas son operadas por Fonatur y Asipona, encargados del mantenimiento, el Sistema de Agua Potable (OOMSAPAS) de Los Cabos brinda apoyo en las labores de desazolve de la red de drenaje.

Aunque existe un programa de vigilancia para verificar que los hoteles y restaurantes utilicen de manera correcta sus trampas de grasa, la dependencia municipal ha señalado que algunos comercios omiten esta medida, provocando los constantes derrames de aguas negras en la zona turística de Cabo San Lucas.

Miguel Flores Valenzuela, gerente del Agua Potable en la delegación, ha expresado que su dependencia inspecciona y multa a quienes no respetan estos ordenamientos, incluso a aquellos que descargan agua directamente a las calles o al mar.

“Aunque no nos corresponda en algunas áreas como es el caso de la marina, pues apoyamos porque no podemos dejar que esto suceda o que se agrave. Desgraciadamente sigue sucediendo, se inspecciona y se multa a quien no respete estos ordenamientos; inclusive a quien descargue agua directamente aguas a las calles o el mar”.