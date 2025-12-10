OOMSAPAS entrega la primera insignia Tiburón Ballena y fortalece el turismo sustentable en La Paz

El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) otorgó por primera vez la insignia Tiburón Ballena al hotel Araiza Palmira, luego de acreditar la capacitación en uso responsable del agua impartida por la Coordinación de Cultura del Agua del organismo, dirigida por Teresa Hernández.

Este distintivo forma parte del programa municipal “Insignia La Paz”, cuyo objetivo es reconocer a establecimientos comprometidos con un modelo turístico más consciente y sostenible.

Durante la entrega, la directora general del OOMSAPAS, Zulema Lazos Ramírez, destacó que la capacitación no sólo modifica prácticas operativas en los hoteles, sino que también genera un efecto multiplicador en la población, pues cada trabajador lleva el aprendizaje a su hogar, fortaleciendo la educación hídrica en toda la ciudad.

El gerente del hotel Araiza Palmira, Israel Loza Gutiérrez, señaló que las acciones implementadas tras la formación ya muestran resultados en diversas áreas del establecimiento.

Esto a contribuido a reducir el consumo y a hacer un uso más eficiente del recurso, particularmente relevante en un municipio con limitada disponibilidad de agua.

Actualmente, cinco hoteles han concluido la capacitación inicial para obtener la insignia Tiburón Ballena, una de las siete etapas contempladas por el programa “Insignia La Paz”, que busca sentar las bases de un destino auténticamente sustentable y comprometido con la protección de los recursos naturales.