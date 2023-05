OOMSAPAS La Paz adeuda siete millones de pesos a la CFE

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, dio a conocer que el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz adeuda alrededor de siete millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La presidenta municipal informó que ya firmaron un convenio para pagar a meses, pues no cuentan con liquidez para saldar la deuda en una sola exhibición.

“El SAPA está, si nosotros estamos en aprietos financieros, el SAPA está peor porque la deuda es mayor. Ahí hay bastantes problemas financieros y muchos retos que la operatividad no puede detenerse. Nosotros no podemos dejar de hacer obra, no podemos dejar de buscar fuentes, no podemos dejar de reparar fugas. La operación no puede, así como Servicios Públicos, así como la policía, el SAPA no puede parar”, mencionó.