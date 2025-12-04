Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 4 de Diciembre, 2025
La Paz

OOMSAPAS La Paz presenta avances de gestión en taller internacional para fortalecer la resiliencia hídrica

El organismo operador de La Paz se sumó a un taller internacional donde se evaluaron estrategias clave para asegurar el acceso al agua en el largo plazo
Demis Salina
4 diciembre, 2025
Foto: Cortesía Ayuntamiento de La Paz

La ciudad de La Paz enfrenta una disminución sostenida en la disponibilidad de agua dulce, agravada por la baja precipitación, el crecimiento poblacional y la elevada demanda del servicio.

En este contexto, OOMSAPAS La Paz se sumó al Taller para la Resiliencia Hídrica, convocado por la Alianza para la Adaptación Global del Agua (AGWA), la asociación Niparajá, Fundación Río Arronte y la consultora ambiental Envicom.

Durante el encuentro, especialistas analizaron estrategias basadas en el Marco de Evaluación de la Resiliencia Hídrica (WRAF), una metodología internacional que busca identificar riesgos, fortalecer la gestión del recurso y garantizar la disponibilidad de agua para las próximas generaciones.

La directora general de OOMSAPAS La Paz, Zulema Guadalupe Lazos Ramírez, acompañada del Secretario Técnico, Ramón Gutiérrez Martínez, y de la Coordinadora de Potabilización y Tratamiento, Abigail Solano Sánchez, presentó los avances implementados por el organismo municipal.

Entre ellos destacó la medición en tiempo real del flujo de agua en la red para disminuir fugas y desperdicios, así como el fortalecimiento del uso de agua tratada proveniente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

El taller también integró aportes de investigadores de la Comisión Estatal del Agua, el Laboratorio de Aves de la UABCS y la plataforma ciudadana Cómo Vamos La Paz.

La participación multisectorial permitió consolidar una visión conjunta que impulse un modelo de gestión enfocado en la resiliencia hídrica en La Paz, con acciones técnicas, sociales y ambientales.

