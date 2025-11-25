OOMSAPAS La Paz intensifica reparaciones y tandeos para mejorar el suministro de agua en 95 colonias

El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS La Paz) reportó este 24 de noviembre que continúa intensificando sus acciones técnicas para mejorar la distribución de agua potable en la capital del estado.

Durante la semana del 16 al 22 de noviembre, cuadrillas de la dependencia atendieron 199 fugas de agua y 83 derrames de aguas negras o drenajes tapados, acumulando 282 reparaciones en distintos puntos de la ciudad, según el informe oficial.

LEE MÁS: Concierto de Los Apson encabeza el inicio de actividades decembrinas en Baja California Sur

De acuerdo con el organismo, estas intervenciones responden al incremento de reportes ciudadanos y a la necesidad de disminuir las pérdidas por fugas, uno de los factores que más afecta la presión y continuidad del servicio en diversas colonias.

Las reparaciones forman parte del esquema de mantenimiento prioritario, el cual se ha intensificado ante la demanda social por un servicio más estable.

En cuanto al sistema de tandeos implementado para regular el suministro, OOMSAPAS La Paz dio a conocer que el 23 de noviembre se logró abastecer con agua potable a 95 colonias, mientras que solo 10 presentaron afectaciones derivadas de variaciones en la presión o ajustes operativos.

El organismo aseguró que continúa realizando monitoreos constantes para reducir el número de zonas afectadas.

Además, la dependencia reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía mediante reportes transparentes sobre los avances del programa de suministro, tanto en reparaciones como en los tandeos programados.

También se indicó que se reforzarán las acciones logísticas para mejorar la cobertura y la continuidad del servicio en las semanas siguientes.