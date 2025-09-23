OOMSAPAS atiende más de 250 reparaciones y refuerza suministro de agua en colonias de La Paz

El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS) informó que continúa implementando acciones para garantizar un mejor suministro de agua potable y atender de manera oportuna los reportes ciudadanos relacionados con fugas y drenajes.

Durante la semana del 15 al 21 de septiembre, personal del organismo atendió 195 fugas de agua potable y resolvió 56 derrames de aguas negras y drenajes tapados, lo que representó un total de 251 reparaciones en distintos puntos de la ciudad.

Además, como parte de los tandeos programados, el 22 de septiembre se abasteció de agua potable a 93 colonias de La Paz, mientras que solo 16 presentaron afectaciones, de acuerdo con lo establecido en la calendarización del servicio.

El OOMSAPAS destacó que mantiene canales de comunicación abiertos con la ciudadanía para atender reportes tanto de agua potable como de drenaje.

Para ello, puso a disposición la línea telefónica 612 123 8628, disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, a fin de brindar atención inmediata a cualquier denuncia.

Con estas acciones, el organismo reafirma su compromiso de mejorar el servicio de agua potable en La Paz y fortalecer la confianza de la población en la capacidad de respuesta de sus equipos operativos