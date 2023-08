Es opaco el manejo del dinero de la verificación vehicular en Jalisco: Morena y Futuro

Luego del informe del Gobierno de Jalisco, en el que se indicó que se han recabado 22.6 millones de pesos (MDP) por concepto de multas a quienes no han realizado su verificación vehicular, la diputada de Morena por el Congreso Estatal, Claudia García Hernández, consignó que no es claro el manejo que se le dará a ese recurso público de los jaliscienses.

° Opacidad en programa “verificación vehicular” de Enrique Alfaro

“Lamentablemente, hasta este momento no queda claro cuál es el destino de este dinero”, subrayó en entrevista con Tribuna de la Bahía.

La funcionaria, quien es la promotora de la iniciativa legislativa para hacer gratuito este programa del “verificentro”, misma que está congelada desde marzo del 2023, aseguró que la verificación vehicular es más una estrategia recaudatoria del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez que una medida para mitigar el impacto contaminante del humo de los automotores al medio ambiente.

“Ya estaba visto que se trataba de una estrategia recaudatoria por parte del gobierno estatal. Fue una de las grandes denuncias que hicimos en el Congreso del Estado y que, sin embargo, no hicieron eco en los diputados de MC y el PAN”, subrayó.

Cabe mencionar que, de acuerdo con una solicitud de transparencia hecha por Tribuna de la Bahía a la Secretaría de Hacienda de Jalisco, se informó el 5 de abril del 2023, que en los 12 meses del año 2022 se recaudó en todo el estado un total de 151.3 MDP por los choferes que verificaron sus automóviles en las ciudades donde es obligatorio este programa. No se dieron cifras de enero a marzo del 2023.

Ante ello, fue hace un par de días que el regidor de Zapopan por Futuro y ex diputado local independiente, Pedro Kumamoto, exigió a Enrique Alfaro, a través de los medios de comunicación, que haga público y transparente en qué se está gastando estos recursos que salen de los bolsillos de las y los jaliscienses.

En ese sentido, Kumamoto se unió al posicionamiento de la diputada Claudia García en el sentido de que la verificación vehicular es más un mecanismo recaudatorio que no ataca de raíz el problema de la contaminación del aire y su impacto en el medio ambiente.

° Verificación vehicular en Jalisco: multas suman 22.6 MDP

“Nos parece que es un mecanismo recaudatorio, sin transparencia, que no se va a los problemas reales de las emisiones de carbono y que finalmente, pues, no está sirviendo o no está haciéndose desde un servicio de sensibilidad social. Por lo mismo, los llamados que hemos hecho a que el Gobierno del Estado construya un proceso que ayude a la afinación, que ayude a reducir las emisiones”.