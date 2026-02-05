¿Austeridad? Exhiben salón de belleza operando dentro del Senado

La polémica regresó al Senado de la República este miércoles 4 de febrero, luego de que se difundieran imágenes de un salón de belleza operando clandestinamente dentro del recinto legislativo. Por esta razón, la opinión pública ha cuestionado la vigencia de la política de austeridad republicana, ya que este servicio había sido clausurado oficialmente en 2018 para terminar con los privilegios de los legisladores.

En las imágenes captadas por el diario Reforma, se observa a la senadora del Partido Verde, Juanita Guerra, mientras recibía un servicio de tinte de cabello. Al ser cuestionada, la legisladora defendió el uso del espacio argumentando que es una actividad normal. Sin embargo, tras la viralización del video, trabajadores del Senado procedieron a colocar nuevos sellos de clausura en el local, el cual no contaba con nombre ni número oficial de oficina.

Deslindes y defensa del servicio

Por otro lado, la senadora morenista Andrea Chávez se deslindó tajantemente de la autoría o gestión de dicho salón. A través de sus redes sociales, calificó como falsa la información que la vinculaba con la habilitación del espacio. “Ni habilité ningún salón, ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado”, sentenció. Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, intentó calmar los ánimos asegurando que cada senadora paga por sus servicios y que el espacio es útil para quienes viajan desde otros estados.

Un privilegio que se resiste a morir

Cabe recordar que en 2017, el Senado gastaba cerca de 1.2 millones de pesos anuales en peluquería gratuita para los legisladores. Aunque Ricardo Monreal anunció su eliminación definitiva hace seis años, el servicio parece haber retornado bajo la administración de Adán Augusto López en la Junta de Coordinación Política. Por ello, la reaparición de este salón ha sido vista por críticos como un retroceso en los compromisos éticos de la actual legislatura.

Finalmente, el local permanece cerrado mientras las autoridades internas investigan bajo qué condiciones se permitió su reapertura. Debido a la presión mediática, se espera que el Senado emita un informe detallado sobre el uso de áreas comunes para fines privados. Por esta razón, el tema de los “servicios de lujo” vuelve a poner bajo la lupa el gasto y la conducta de los representantes populares en México.

