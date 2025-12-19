Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 19 de Diciembre, 2025
HomeNacionalArranca Operación Salvavidas Invierno 2025 para reforzar seguridad en playas
Nacional

Arranca Operación Salvavidas Invierno 2025 para reforzar seguridad en playas

La Marina desplegó más de 3 mil elementos en playas turísticas. El operativo estará vigente del 19 de diciembre al 9 de enero.
Brenda Ireri Yáñez
19 diciembre, 2025
0
29
Operación Marina

SEMAR

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, puso en marcha la Operación Salvavidas Invierno 2025, como parte del Plan Marina, con el objetivo de reforzar la seguridad y vigilancia en playas y destinos turísticos durante el periodo vacacional.

El operativo estará vigente del 19 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026 y busca proteger a vacacionistas nacionales e internacionales en zonas de alta afluencia turística, tanto en el litoral del Pacífico como del Golfo de México.

Despliegue de personal y unidades

Para esta temporada y para el Plan Marina desplegó 3,035 elementos navales, entre personal operativo y civil, así como 298 unidades, que incluyen buques, embarcaciones menores, aeronaves, vehículos terrestres y ambulancias.

Las acciones se realizan en coordinación con Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno, con énfasis en rescate marítimo, vigilancia y atención médica de primeros auxilios.

Estaciones de rescate y capacitación

El operativo Plan Marina cuenta con la participación de 34 Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, 11 en el Golfo de México y 23 en el Pacífico, integradas por personal especializado.

Además, la Marina destacó que su personal recibe capacitación continua en búsqueda, rescate, buceo y medicina hiperbárica, a través de la Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo, ubicada en Acapulco, Guerrero.

Recomendaciones a la población

La Semar reiteró la importancia de respetar las indicaciones de la Capitanía de Puerto, especialmente las banderas de advertencia:

  • Verde: condiciones favorables para nadar

  • Amarillo: precaución

  • Rojo: prohibido ingresar al mar

Asimismo, pidió a los visitantes seguir indicaciones de salvavidas, vigilar a menores, evitar nadar tras consumir alcohol, usar chaleco salvavidas y no contaminar las playas.

Para emergencias en el mar, la Marina mantiene disponible el número 800 627 4621 (800 MARINA 1).

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasSalvavidasSemarVacaciones de invierno
Articulo anterior

Juez impone prisión preventiva a María Vanesa “N” en el caso García ...

Siguiente articulo

Escuelas de BCS inician vacaciones decembrinas; clases se reanudarán el 12 de ...