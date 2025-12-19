Arranca Operación Salvavidas Invierno 2025 para reforzar seguridad en playas

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, puso en marcha la Operación Salvavidas Invierno 2025, como parte del Plan Marina, con el objetivo de reforzar la seguridad y vigilancia en playas y destinos turísticos durante el periodo vacacional.

El operativo estará vigente del 19 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026 y busca proteger a vacacionistas nacionales e internacionales en zonas de alta afluencia turística, tanto en el litoral del Pacífico como del Golfo de México.

Despliegue de personal y unidades

Para esta temporada y para el Plan Marina desplegó 3,035 elementos navales, entre personal operativo y civil, así como 298 unidades, que incluyen buques, embarcaciones menores, aeronaves, vehículos terrestres y ambulancias.

Las acciones se realizan en coordinación con Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno, con énfasis en rescate marítimo, vigilancia y atención médica de primeros auxilios.

Estaciones de rescate y capacitación

El operativo Plan Marina cuenta con la participación de 34 Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, 11 en el Golfo de México y 23 en el Pacífico, integradas por personal especializado.

Además, la Marina destacó que su personal recibe capacitación continua en búsqueda, rescate, buceo y medicina hiperbárica, a través de la Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo, ubicada en Acapulco, Guerrero.

Recomendaciones a la población

La Semar reiteró la importancia de respetar las indicaciones de la Capitanía de Puerto, especialmente las banderas de advertencia:

Verde : condiciones favorables para nadar

Amarillo : precaución

Rojo: prohibido ingresar al mar

Asimismo, pidió a los visitantes seguir indicaciones de salvavidas, vigilar a menores, evitar nadar tras consumir alcohol, usar chaleco salvavidas y no contaminar las playas.

Para emergencias en el mar, la Marina mantiene disponible el número 800 627 4621 (800 MARINA 1).