Capturan a Oscar Antonio N, presunto operador financiero del crimen organizado

Las autoridades federales confirmaron la detención de Oscar Antonio N, identificado como presunto operador financiero de un grupo criminal con presencia en varios estados del país. La captura ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) luego de su arribo procedente de Barcelona, España.

De acuerdo con el gabinete de seguridad, la detención fue resultado de un operativo conjunto en el que participaron el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR).

Informes de inteligencia señalan que Oscar Antonio N sería responsable de administrar recursos ilícitos para Rubén N y su hermano Abraham N, presuntos líderes del mismo grupo criminal. Además, se le atribuye la compra de propiedades y negocios relacionados con el sector tequilero y ganadero.

Las investigaciones detallan que el presunto operador financiero también gestionaba el cambio de nombre de propiedades con la colaboración de notarios en diferentes municipios de Jalisco, lo que le permitía ocultar el origen de los bienes adquiridos.

Las autoridades informaron que el arresto se llevó a cabo en estricto cumplimiento de una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La captura de Oscar Antonio N se logró gracias a trabajos de inteligencia coordinados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que permitió ubicar su arribo en un vuelo comercial proveniente de Barcelona, España.

El detenido fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la FGR, donde quedó a disposición del Ministerio Público Federal, quien en las próximas horas definirá su situación jurídica.