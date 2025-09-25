Operadores del C4 en BCS reciben capacitación para mejorar la videovigilancia

El Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Baja California Sur realizó una capacitación para mejorar el Sistema Estatal de Videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública.

La empresa Hikvision, reconocida en tecnología de seguridad, impartió el curso a elementos de la Policía Estatal Preventiva que operan las cámaras de vigilancia.

Bruno Cantarell Maytorena, titular del C4, explicó que el objetivo es fortalecer las habilidades de los operadores y optimizar el uso de las 920 cámaras instaladas en los cinco municipios.

Lee más: Seis años de auditoría vial ignorada en la carretera del Tezal

El taller duró dos días. Los agentes aprendieron técnicas de monitoreo, practicaron la evaluación de riesgos y mejoraron la gestión de información para responder con rapidez.

Cantarell Maytorena indicó que la capacitación constante refuerza el trabajo en campo. Con mejores herramientas, los operadores apoyan de inmediato a las patrullas y facilitan las investigaciones.

El funcionario destacó que la tecnología moderna ayuda a detectar vehículos robados, personas sospechosas y accidentes de tránsito. Estas acciones contribuyen a prevenir delitos en todo el estado.