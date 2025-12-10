Operadores en Tulum lamentan la ausencia del turista estadounidense, su principal mercado de alto gasto

La actividad turística de Tulum atraviesa una fase de contrastes marcada por la caída en la llegada de visitantes estadounidenses, un sector que tradicionalmente impulsa el consumo y dinamiza la economía local. Aunque el destino sigue recibiendo turistas extranjeros, la presencia dominante de viajeros italianos, franceses y canadienses no ha logrado compensar el nivel de gasto que solía caracterizar al mercado estadounidense, considerado por los operadores como el más rentable para la región.

El impacto económico es evidente para los vendedores de artesanías, quienes dependen de un flujo constante de compradores dispuestos a consumir más allá de servicios básicos. Para comerciantes como Rafael Alvarado García, la ausencia de turistas de Estados Unidos todavía mantiene a Tulum lejos de su nivel óptimo de ventas, pues ese segmento adquiría con mayor frecuencia productos locales y dejaba una derrama mayor en la zona comercial del destino.

La diferencia en el poder de consumo también se ha vuelto clara para quienes ofrecen actividades recreativas. Desde el sector de tours, la percepción es que, aunque los visitantes actuales sí compran experiencias, el gasto es considerablemente más bajo que en años previos. La comparación con temporadas altas anteriores evidencia una brecha difícil de cerrar sin la participación del turismo estadounidense, que históricamente ha sostenido los ingresos del ramo.

Una situación similar se vive en los negocios de transporte turístico, donde el comportamiento del mercado refleja un repunte apenas moderado. Encargados de rentadoras de motos y bicicletas estiman que la recuperación oscila entre 30% y 40%, una cifra que, si bien muestra cierta mejoría, aún está lejos de representar estabilidad. Para ellos, la falta de viajeros estadounidenses responde a cambios en los patrones de viaje y a un menor interés del mercado por destinos del Caribe mexicano en la etapa pospandemia.

Las expectativas del sector no se muestran optimistas en el corto plazo, pues operadores coinciden en que el turista estadounidense no está viajando con la misma frecuencia ni al mismo nivel de gasto que antes. Este fenómeno ha frenado el ritmo de recuperación, dejando a Tulum dependiente de mercados que, aunque presentes, no generan la misma derrama económica, lo que dificulta sostener a la planta laboral y mantener la oferta turística en su máximo rendimiento.

El debate sobre la imagen pública del destino también entra en juego en este contexto. La reciente crítica de Jesús Almaguer, expresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, apunta a que los comentarios negativos de residentes en redes sociales podrían estar deteriorando la percepción internacional de Tulum. Según su postura, difundir una imagen denigrante afecta directamente a la industria, que es el sustento principal de la región, incluso si existen áreas que requieren atención y mejoras.

Ante esta mezcla de desafíos económicos y de reputación, el sector turístico local enfrenta la necesidad de reconstruir su atractivo para el mercado más valioso. La competencia global y los cambios en las tendencias de viaje exigen estrategias que fortalezcan la confianza de los visitantes estadounidenses, al tiempo que aprovechen el flujo europeo y canadiense sin dejar de reconocer que su nivel de consumo no sustituye completamente al del principal motor turístico de Tulum.

