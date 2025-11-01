Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 1 de Noviembre, 2025
Nacional

Operativo en Casa de las Mercedes: rescatan a más de 80 menores en condiciones precarias en CDMX

Tras un operativo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) junto al DIF CDMX, más de 80 menores fueron reubicados desde el albergue Casa de las Mercedes
Joaquín Sánchez Castro
1 noviembre, 2025
Operativo en Casa de las Mercedes deja a menores en condiciones precarias en la CDMX

Foto: Cortesía

En una intervención realizada por la Fiscalía de la CDMX y el DIF capitalino, se resguardaron a más de 80 niñas y adolescentes que estaban en el albergue Casa de las Mercedes, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, ante denuncias por presuntas violaciones, trata de personas y explotación de menores. 

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que 47 menores fueron trasladadas desde la sede Schulz y 33 desde la sede Berriozábal, a espacios tutelados por el DIF.

Entre los hechos investigados figura la denuncia de una joven de 17 años que relató haber sido obligada a trabajar como empleada doméstica en un domicilio particular y haber sido agredida sexualmente por el hermano de la directora del albergue.

El inmueble quedó asegurado por la autoridad mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. Vecinos y representantes del albergue han expresado preocupación por la falta de transparencia sobre las condiciones en que vivían los menores y su proceso de reubicación.

