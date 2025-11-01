Operativo en Casa de las Mercedes: rescatan a más de 80 menores en condiciones precarias en CDMX

En una intervención realizada por la Fiscalía de la CDMX y el DIF capitalino, se resguardaron a más de 80 niñas y adolescentes que estaban en el albergue Casa de las Mercedes, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, ante denuncias por presuntas violaciones, trata de personas y explotación de menores.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que 47 menores fueron trasladadas desde la sede Schulz y 33 desde la sede Berriozábal, a espacios tutelados por el DIF.

Entre los hechos investigados figura la denuncia de una joven de 17 años que relató haber sido obligada a trabajar como empleada doméstica en un domicilio particular y haber sido agredida sexualmente por el hermano de la directora del albergue.

El inmueble quedó asegurado por la autoridad mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. Vecinos y representantes del albergue han expresado preocupación por la falta de transparencia sobre las condiciones en que vivían los menores y su proceso de reubicación.

