CDMX desplegará 14 mil policías por operativo del 14 de febrero en las 16 alcaldías

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció el despliegue de 14 mil efectivos como parte del operativo integral de vigilancia y movilidad con motivo de las festividades del 14 de febrero. La estrategia busca salvaguardar la integridad de los habitantes y visitantes que se congregarán en puntos de alta afluencia durante el próximo Día del Amor y la Amistad.

Los elementos policiales estarán distribuidos en las 16 alcaldías, con especial énfasis en zonas comerciales, restaurantes, parques, plazas públicas y centros de entretenimiento. Este operativo de seguridad contempla el uso de vehículos oficiales, motocicletas y helicópteros del agrupamiento Cóndores para realizar patrullajes aéreos preventivos y coordinar la respuesta ante cualquier incidente.

Además de la seguridad pública, la Subsecretaría de Control de Tránsito reforzará la vigilancia vial para agilizar la circulación en las principales avenidas y evitar el estacionamiento en lugares prohibidos. Las autoridades capitalinas informaron que el operativo se mantendrá activo desde las primeras horas del día hasta la conclusión de las actividades nocturnas en establecimientos mercantiles.

El despliegue de la SSC responde a la alta derrama económica y movilidad que caracteriza al Día del Amor en la entidad. Antecedentes de años anteriores indican que las zonas de mayor vigilancia incluyen el Centro Histórico, la colonia Roma, Condesa y la zona de Polanco, donde la concentración de consumidores aumenta significativamente. Este operativo también contará con el apoyo de las cámaras del C5 para el monitoreo en tiempo real.

Por su parte, la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y la Policía Auxiliar incrementarán su presencia en los sistemas de transporte masivo, como el Metro y Metrobús, con el fin de prevenir el robo a transeúnte. Se espera que la presencia de los 14 mil policías inhiba conductas delictivas y garantice que las celebraciones transcurran con tranquilidad en toda la CDMX.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana instó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto sospechoso a través del número de emergencias 911 o mediante la aplicación Mi Policía, la cual estará operando al cien por ciento durante la ejecución del dispositivo de vigilancia.

