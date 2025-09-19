Operativo en Ciudad Constitución deja tres detenidos y arsenal asegurado

La Mesa Estatal de Seguridad informó que una operación conjunta permitió detener a tres presuntos generadores de violencia en Ciudad Constitución. Participaron elementos de Marina, Policía Estatal y Municipal, así como personal de Sedena, Guardia Nacional, CNI, FGR y la PGJE.

El operativo inició tras un reporte al 911 que alertaba sobre disparos de arma de fuego. Se activó el código rojo y se aseguró a tres hombres junto con:

9 armas de fuego calibres 7.62 y 5.56 mm

14 cargadores 7.62 mm y 34 cargadores 5.56 mm

Aproximadamente 700 g de cocaína , 1,100 dosis y 50 g de cristal , y 87 dosis y 500 g de marihuana

11 chalecos tácticos , 56 poncha llantas , un radio portátil y 3 guardamanos

Tres vehículos: una Toyota Tacoma, una Hyundai Tucson y una Ford Expedition

Todo el material y los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

La Mesa Estatal de Seguridad reafirmó su compromiso de mantener la tranquilidad en Baja California Sur e invitó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima al 089.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento