Viernes 19 de Septiembre, 2025
Seguridad

Operativo en Ciudad Constitución deja tres detenidos y arsenal asegurado

Tres presuntos generadores de violencia fueron detenidos en Ciudad Constitución con armas, drogas y vehículos
Brenda Ireri Yáñez
19 septiembre, 2025
captura generadores de violencia Ciudad Constitución BCS

Imagen: Gobierno de BCS

La Mesa Estatal de Seguridad informó que una operación conjunta permitió detener a tres presuntos generadores de violencia en Ciudad Constitución. Participaron elementos de Marina, Policía Estatal y Municipal, así como personal de Sedena, Guardia Nacional, CNI, FGR y la PGJE.

El operativo inició tras un reporte al 911 que alertaba sobre disparos de arma de fuego. Se activó el código rojo y se aseguró a tres hombres junto con:

  • 9 armas de fuego calibres 7.62 y 5.56 mm

  • 14 cargadores 7.62 mm y 34 cargadores 5.56 mm

  • Aproximadamente 700 g de cocaína, 1,100 dosis y 50 g de cristal, y 87 dosis y 500 g de marihuana

  • 11 chalecos tácticos, 56 poncha llantas, un radio portátil y 3 guardamanos

  • Tres vehículos: una Toyota Tacoma, una Hyundai Tucson y una Ford Expedition

Todo el material y los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

La Mesa Estatal de Seguridad reafirmó su compromiso de mantener la tranquilidad en Baja California Sur e invitó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima al 089.

