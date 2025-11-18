Operativo de seguridad por el Buen Fin en La Paz concluye sin incidentes relevantes

Saldo blanco en el Buen Fin 2025

El Ayuntamiento de La Paz informó que el operativo especial de seguridad implementado durante el Buen Fin 2025, realizado del 13 al 17 de noviembre, concluyó con saldo blanco.

La Teniente Rut de la Fuente, titular de la Secretaría Municipal de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que la coordinación interinstitucional permitió mantener el orden en los puntos con mayor afluencia.

Participación de corporaciones y despliegue

En total participaron 102 elementos y 23 unidades, con apoyo de:

Marina

Sedena

Guardia Nacional

Agencia Estatal de Investigación Criminal

Policía Estatal Preventiva

Policía Municipal

La vigilancia se concentró en plazas comerciales, estacionamientos, corredores bancarios y el malecón, donde se registró el mayor flujo de compradores.

Acciones preventivas durante el operativo

Durante los cinco días se realizaron:

Rondines en zonas de alta afluencia.

en zonas de alta afluencia. Vigilancia pie-tierra en áreas comerciales.

en áreas comerciales. Monitoreo preventivo para inhibir robos, asaltos y alteraciones al orden.

Además, se reforzó la presencia policial en el malecón, ante el alto tránsito de visitantes y los disturbios registrados semanas atrás.

Resultados y próximos operativos

La Teniente Rut señaló que el éxito del operativo se relaciona con la planeación anticipada y la participación de diversas corporaciones.

“La ciudadanía respondió muy bien y nosotros cumplimos con el compromiso de brindar seguridad. Seguiremos afinando la estrategia porque lo más importante es que la gente se sienta protegida”, afirmó.

Finalmente, la dependencia adelantó que en los próximos días se dará a conocer el Operativo Decembrino, que incluirá vigilancia adicional en centros comerciales, zonas recreativas y espacios turísticos, ante el incremento de visitantes por la temporada navideña.