Operativo decembrino en Los Cabos logra reducir 50% los incidentes

El operativo decembrino en Los Cabos, implementado de manera interinstitucional desde el 11 de diciembre, logró una reducción del 50% en la cifra de incidentes, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Así lo informó el titular de la Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Los Cabos, Francisco Cota Márquez, quien detalló que durante este período se registraron menos accidentes vehiculares, incendios y personas lesionadas por diversas causas.

El funcionario explicó que los resultados positivos del operativo decembrino en Los Cabos se deben, en gran medida, al trabajo coordinado entre las tres órdenes de Gobierno, la participación de corporaciones de auxiliares y el fortalecimiento de las acciones de prevención y seguridad ciudadana.

“Esta disminución habla del trabajo implementado por las dependencias de los tres órdenes de Gobierno, sector público, privado y social, pero también del buen juicio de la ciudadanía para que se llevarán a cabo unos festejos navideños con mucha responsabilidad”, expresó Cota Márquez.

El titular de Protección Civil Los Cabos enfatizó que el operativo decembrino en Los Cabos concluirá este martes 06 de enero, y será durante esta misma semana cuando se den a conocer los resultados estadísticos oficiales.

Finalmente, destacó la voluntad del Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, para continuar fortaleciendo las estrategias de prevención y seguridad ciudadana, con el objetivo de reducir riesgos y salvaguardar la integridad de residentes y visitantes.

