Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 5 de Enero, 2026
HomeLos CabosOperativo decembrino en Los Cabos logra reducir 50% los incidentes
Los Cabos

Operativo decembrino en Los Cabos logra reducir 50% los incidentes

Protección Civil Los Cabos informó que el operativo decembrino, activo desde el 11 de diciembre, redujo significativamente accidentes, incendios y personas lesionadas, gracias a la coordinación institucional y la participación ciudadana.
5 enero, 2026
0
11
Operativo decembrino en Los Cabos reduce 50% los incidentes

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El operativo decembrino en Los Cabos, implementado de manera interinstitucional desde el 11 de diciembre, logró una reducción del 50% en la cifra de incidentes, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Así lo informó el titular de la Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Los Cabos, Francisco Cota Márquez, quien detalló que durante este período se registraron menos accidentes vehiculares, incendios y personas lesionadas por diversas causas.

El funcionario explicó que los resultados positivos del operativo decembrino en Los Cabos se deben, en gran medida, al trabajo coordinado entre las tres órdenes de Gobierno, la participación de corporaciones de auxiliares y el fortalecimiento de las acciones de prevención y seguridad ciudadana.

“Esta disminución habla del trabajo implementado por las dependencias de los tres órdenes de Gobierno, sector público, privado y social, pero también del buen juicio de la ciudadanía para que se llevarán a cabo unos festejos navideños con mucha responsabilidad”, expresó Cota Márquez.

El titular de Protección Civil Los Cabos enfatizó que el operativo decembrino en Los Cabos concluirá este martes 06 de enero, y será durante esta misma semana cuando se den a conocer los resultados estadísticos oficiales.

Finalmente, destacó la voluntad del Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, para continuar fortaleciendo las estrategias de prevención y seguridad ciudadana, con el objetivo de reducir riesgos y salvaguardar la integridad de residentes y visitantes.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Supervisan avances de viviendas y estufas ecológicas en zona rural de Cabo ...

Siguiente articulo

ONU exige respeto al derecho internacional tras ataque en Venezuela