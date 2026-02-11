Fuerte operativo en El Limoncito deja 9 detenidos, un abatido y arsenal asegurado

Un intenso operativo desplegado por fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno en la comunidad de El Limoncito, perteneciente a la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán, Sinaloa, resultó en la captura de nueve presuntos delincuentes y un civil abatido. Los hechos ocurrieron cuando elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional fueron agredidos a balazos mientras realizaban labores de reconocimiento en la zona serrana.

Tras el intercambio de disparos, las autoridades confirmaron que hay nueve detenidos, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación jurídica. En el sitio del enfrentamiento, una persona perdió la vida; su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para las diligencias de ley. La zona permanece resguardada por efectivos militares para garantizar la seguridad de los habitantes.

El resultado del operativo permitió el aseguramiento de un arsenal de alto poder, que incluye rifles de asalto, lanzagranadas, granadas de fragmentación y diversos artefactos explosivos. También se incautaron vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruos”, y equipo táctico con siglas de un grupo delictivo que opera en la región. Las autoridades informaron que este golpe debilita la estructura operativa de la delincuencia organizada en esta zona estratégica.

Antecedentes de violencia y operativos en la región de Jesús María

Para dar contexto a este hecho, es importante recordar que la sindicatura de Jesús María ha sido escenario de eventos de alto impacto en años anteriores, debido a su ubicación geográfica que sirve como corredor para grupos delictivos.

Este reciente operativo se suma a las estrategias de pacificación implementadas por el Gobierno Federal para reducir los índices de criminalidad en el noroeste del país. La captura de estos nueve detenidos representa uno de los aseguramientos de armamento más significativos en lo que va del trimestre, destacando el uso de tecnología de drones por parte de las fuerzas armadas para localizar los puntos de reunión de las células criminales antes de realizar la intervención.

