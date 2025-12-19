Realizan operativo federal tras enfrentamiento en Escuinapa, Sinaloa

La Secretaría de Marina informó el aseguramiento de dos campamentos vinculados al crimen organizado en el municipio de Escuinapa, en el sur de Sinaloa, tras operativos realizados en una zona que recientemente registró enfrentamientos.

De acuerdo con el comunicado oficial, personal naval localizó dos asentamientos improvisados y diverso material ilícito durante recorridos de seguridad efectuados en el área, considerada de alta conflictividad por la presencia de grupos rivales.

En el sitio se aseguraron 38 artefactos explosivos improvisados, 14 cargadores, 430 cartuchos útiles de distintos calibres, un vehículo, así como 13 baterías para dron y cinco cargadores adicionales para ese equipo.

Las autoridades precisaron que los artefactos explosivos improvisados y el vehículo quedaron bajo resguardo, mientras que el resto del material fue puesto a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

La Secretaría de Seguridad del estado confirmó que un día antes se registraron enfrentamientos armados y bloqueos en vías de comunicación en Escuinapa, hechos que motivaron la movilización de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Según la Secretaría de Seguridad, uno de los accesos fue bloqueado durante este evento de seguridad y la situación fue atendida de manera coordinada para restablecer el tránsito y reforzar la vigilancia en la zona.