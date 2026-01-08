Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Seguridad

Operativo Guadalupe Reyes 2025 deja detenidos, decomisos y vehículos recuperados en BCS

El Operativo Guadalupe Reyes 2025 en Baja California Sur concluyó con 21 personas detenidas en flagrancia, 50 sancionadas por faltas administrativas, decomiso de más de dos mil dosis de droga y el aseguramiento de vehículos robados.
8 enero, 2026
Operativo Guadalupe Reyes 2025 deja 21 detenidos y decomiso de drogas en BCS

IMG: SSP BCS

Como resultado del Operativo Guadalupe Reyes 2025, implementado durante el periodo vacacional decembrino, la Policía Estatal Preventiva reportó la detención de 21 personas en flagrancia por delitos del fuero común, además de 50 personas sancionadas por faltas administrativas y siete más que contaban con órdenes de aprehensión vigentes.

De acuerdo con la información oficial, las personas detenidas en flagrancia estarían relacionadas con delitos como robo, narcomenudeo y allanamiento de morada, por lo que fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento legal de cada caso. En tanto, quienes incurrieron en infracciones al bando de policía y buen gobierno fueron turnados ante el Juez Cívico.

Durante las acciones operativas también se logró el aseguramiento de 2 mil 440 dosis de drogas, entre ellas cristal, cocaína y marihuana. Además, fueron decomisados 25 vehículos, de los cuales 16 contaban con reporte de robo, tanto en Baja California Sur como en otras entidades del país e incluso en el extranjero.

El operativo contempló patrullajes preventivos, tanto a pie como en unidades, en zonas comerciales, habitacionales, áreas recreativas y puntos de alta afluencia, con la participación coordinada de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. El objetivo fue inhibir la comisión de delitos y mantener condiciones de orden durante las celebraciones de fin de año.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reconoció la colaboración de la ciudadanía durante este periodo e indicó que continuará con estrategias de coordinación interinstitucional para reforzar la seguridad y la paz social en la entidad.

