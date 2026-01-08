Operativo Guadalupe Reyes 2025 deja detenidos, decomisos y vehículos recuperados en BCS

Como resultado del Operativo Guadalupe Reyes 2025, implementado durante el periodo vacacional decembrino, la Policía Estatal Preventiva reportó la detención de 21 personas en flagrancia por delitos del fuero común, además de 50 personas sancionadas por faltas administrativas y siete más que contaban con órdenes de aprehensión vigentes.

De acuerdo con la información oficial, las personas detenidas en flagrancia estarían relacionadas con delitos como robo, narcomenudeo y allanamiento de morada, por lo que fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento legal de cada caso. En tanto, quienes incurrieron en infracciones al bando de policía y buen gobierno fueron turnados ante el Juez Cívico.

Durante las acciones operativas también se logró el aseguramiento de 2 mil 440 dosis de drogas, entre ellas cristal, cocaína y marihuana. Además, fueron decomisados 25 vehículos, de los cuales 16 contaban con reporte de robo, tanto en Baja California Sur como en otras entidades del país e incluso en el extranjero.

Lee más: Autoridades recuperan más de 300 vehículos con reporte de robo en BCS durante 2025

El operativo contempló patrullajes preventivos, tanto a pie como en unidades, en zonas comerciales, habitacionales, áreas recreativas y puntos de alta afluencia, con la participación coordinada de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. El objetivo fue inhibir la comisión de delitos y mantener condiciones de orden durante las celebraciones de fin de año.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reconoció la colaboración de la ciudadanía durante este periodo e indicó que continuará con estrategias de coordinación interinstitucional para reforzar la seguridad y la paz social en la entidad.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur