Arranca el Operativo Guadalupe-Reyes 2025 con mil 300 elementos en BCS

Mil 300 elementos y 250 vehículos de los tres órdenes de gobierno participarán en el Operativo Guadalupe-Reyes 2025, que se realizará del 12 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. El objetivo es proteger a las familias sudcalifornianas y salvaguardar su patrimonio durante la temporada decembrina.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío dio el arranque formal del operativo y destacó que se trata de un esfuerzo coordinado para mantener entornos seguros en los cinco municipios.

“El saldo blanco se construye entre todos. La prevención es tarea compartida”, expresó al llamar a la población a seguir recomendaciones que reducen riesgos en los hogares, en la vía pública y en carretera.

El mandatario recordó que diciembre es un periodo de mayor movilidad, turismo y celebraciones, por lo que pidió actuar con responsabilidad y reforzar el autocuidado.

“Nuestro compromiso es intensificar la vigilancia, el auxilio y las acciones de prevención para que las familias disfruten estas fechas con tranquilidad”, afirmó.

Como parte del evento, el Gobernador entregó siete vehículos destinados a la Fiscalía Anticorrupción y a la Agencia Estatal de Investigación Criminal, con el fin de fortalecer su capacidad operativa y avanzar en las tareas de procuración de justicia en Baja California Sur.