Seguridad Pública Estatal activa operativo Guadalupe-Reyes con 300 policías en Baja California Sur

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que 300 elementos de la Policía Estatal Preventiva participan en un operativo especial dentro del Operativo Guadalupe-Reyes 2025, con el objetivo de que las familias sudcalifornianas y visitantes disfruten de las celebraciones decembrinas en un ambiente seguro y tranquilo.

El titular de la SSPE, Luis Alfredo Cancino Vicente, destacó que este despliegue se realiza en coordinación con autoridades federales y municipales, mediante patrullajes preventivos y acciones estratégicas orientadas a inhibir conductas que puedan afectar la seguridad y el bienestar de la población.

Como parte de la estrategia, se implementará vigilancia peatonal y vehicular en plazas comerciales, bancos, zonas recreativas y colonias habitacionales, priorizando los lugares con mayor afluencia de personas para prevenir delitos y garantizar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

La SSPE invitó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de seguridad: evitar conducir bajo los efectos del alcohol, respetar límites de velocidad, proteger las viviendas al salir de la ciudad y verificar que las compras en línea se realicen en sitios oficiales.

Finalmente, Cancino Vicente reiteró el compromiso de la SSPE de fortalecer las acciones operativas en todo el estado y recordó que cualquier emergencia puede reportarse al 9-1-1, donde operadores atenderán los llamados de auxilio de manera inmediata.