Operativo Guadalupe Reyes en La Paz cierra con refuerzo policial y detenciones por pirotecnia

El Operativo Guadalupe Reyes en La Paz concluye este 6 de enero con resultados positivos en materia de seguridad y prevención, informó la Directora de la Policía Municipal, Rut de la Fuente. Durante el periodo festivo se reforzó la vigilancia en colonias, delegaciones y zonas de alta afluencia, con el apoyo de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Uno de los puntos relevantes fue la incorporación de 41 nuevos elementos a la Policía Municipal, quienes concluyeron su formación en la academia y fueron desplegados desde el 1 de enero para fortalecer las labores de seguridad pública en el municipio.

En cuanto a la aplicación de la normativa vigente, se registraron seis detenciones relacionadas con la pirotecnia: tres por uso y tres por venta, como parte del cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Cabildo para inhibir esta práctica durante las festividades.

Asimismo, se informó que durante diciembre se contabilizaron 325 siniestros viales, una cifra que suele incrementarse en estas fechas; sin embargo, se destacó una disminución anual en el número de personas fallecidas por accidentes de tránsito.

El balance final del operativo será presentado este martes, una vez concluida la jornada del Día de Reyes.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO