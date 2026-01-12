Resultados del operativo Guadalupe-Reyes en La Paz: 325 siniestros viales en diciembre

Balance de seguridad vial

La capitana de corbeta Rut de la Fuente presentó el balance en materia de seguridad vial correspondiente al mes de diciembre, dentro del operativo Guadalupe-Reyes.

La oficial informó que se registraron 325 siniestros de tránsito, de los cuales 30 conductores se encontraban en estado de ebriedad.

“En temas de seguridad vial, tuvimos un total de 325 siniestros durante el mes de diciembre”, señaló, subrayando que la cifra refleja la necesidad de reforzar la prevención en las calles de la capital.

El reporte incluyó un dato lamentable: un fallecimiento en zona rural, además de 85 personas lesionadas, en su mayoría con heridas leves.

Operativos de alcoholimetría

Para atender esta problemática, se realizaron seis operativos de alcoholimetría en distintos puntos de la ciudad, incluyendo un dispositivo permanente en la calle 16 de Septiembre y Paseo Álvaro Obregón durante fines de semana.

Como resultado, se levantaron 46 boletas de infracción, principalmente por:

Conducir en estado de ebriedad

Circular sin placas

Carecer de licencia

Reglamento de Tránsito

La capitana recordó la importancia de respetar el Reglamento de Tránsito para la Movilidad Segura, vigente desde abril de 2022, que prohíbe las vueltas continuas con precaución en semáforos.

“Las vueltas o giros a la derecha o izquierda deberán efectuarse cuando la luz verde lo señale”, enfatizó, invitando a la ciudadanía a acatar las normas para reducir riesgos.

El operativo Guadalupe-Reyes deja en claro que, aunque se han reforzado las medidas de vigilancia, la combinación de alcohol y volante sigue siendo uno de los principales factores de riesgo en La Paz.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener campañas de prevención y operativos constantes para garantizar una movilidad más segura en el municipio.

