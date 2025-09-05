Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 4 de Septiembre, 2025
Operativo en Loreto permite el aseguramiento de arma de fuego y dos detenidos

Un operativo en Loreto aseguró un arma de fuego y detuvo a dos personas; lo incautado quedó a disposición de las autoridades
Brenda Ireri Yáñez
4 septiembre, 2025
OPERATIVO LORETO

Foto: Gobierno de BCS

En el marco de las acciones de la Mesa Estatal de Seguridad, personal de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal Preventiva, con apoyo de SEDENA, Guardia Nacional, FGR, CNI, PGJE y policías estatal y municipal, detuvo a dos personas en Loreto en posesión de un arma de fuego.

La detención ocurrió durante patrullajes preventivos en calles de la colonia Zaragoza. Los agentes detectaron a dos personas que huyeron al notar su presencia.

Tras el seguimiento, fueron interceptados. Se identificaron como Jesús “N” y Jesús Ramón “N”. En una revisión precautoria se les aseguró una pistola calibre 9 mm con su cargador abastecido.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

La Mesa Estatal de Seguridad llamó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima al 089 personas sospechosas, domicilios o actos ilícitos. Además, reiteró que los operativos preventivos continuarán en coordinación con los tres órdenes de gobierno para garantizar la paz y el orden social.

