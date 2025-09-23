Operativo en Loreto logra decomiso de droga, armas y vehículo

En el marco de los trabajos conjuntos de la Mesa Estatal de Seguridad, y como parte del Operativo Interinstitucional, la madrugada de este martes se realizó un importante decomiso de narcóticos y armas en Loreto, Baja California Sur.

La acción, que contó con la coordinación de los tres órdenes de gobierno, fue encabezada por personal de Marina, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal. Asimismo, participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Los hechos ocurrieron sobre la Carretera Transpeninsular Loreto–Ciudad Constitución. Durante un recorrido de reconocimiento e inhibición de delitos, el personal detectó un vehículo abandonado. Por lo tanto, procedieron a revisarlo. Como resultado, aseguraron:

Tres costales con marihuana , con un peso aproximado de 60 kilogramos .

Veintiocho kilogramos y 170 mil dosis de cristal , lo que representa un fuerte golpe a la venta de drogas.

Dos armas de fuego tipo revólver, además de un chaleco táctico, una báscula y un vehículo.

Posteriormente, todos los indicios quedaron embalados y a disposición de la autoridad competente. De esta forma, las investigaciones y las diligencias podrán continuar sin demora.

La Mesa Estatal de Seguridad destacó que de esta manera se fortalece el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno para combatir la delincuencia e inhibir actos que alteren la paz. Finalmente, invitó a la población a denunciar de manera anónima al 089 cualquier domicilio o persona sospechosa. Esta colaboración ciudadana es clave para reforzar la seguridad en todo Baja California Sur.