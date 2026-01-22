Fuerte operativo en Michoacán buscarían capturar a “El Botox”

Un impresionante despliegue de seguridad por tierra y aire se registró en el estado de Michoacán, específicamente en la convulsa región de Tierra Caliente, con el objetivo prioritario de localizar y capturar a César N, alias “El Botox”. Las fuerzas federales concentraron sus esfuerzos en el municipio de Apatzingán, donde se presume se oculta este líder del grupo criminal Los Blancos de Troya. El operativo en Michoacán responde a la estrategia para desarticular células delictivas que afectan la economía regional.

El Ejército Mexicano encabezó las acciones en las inmediaciones de la localidad de Cenobio Moreno, zona identificada como un punto estratégico para las operaciones de “El Botox”. Fuentes militares confirmaron que el despliegue busca cumplimentar órdenes judiciales contra el sospechoso, a quien se le vincula directamente con el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez. Las autoridades señalaron que las labores en Cenobio Moreno se realizan con estricto apego al Estado de derecho.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que ya se han iniciado las carpetas de investigación correspondientes para documentar los alcances de este operativo. Aunque hasta el cierre de esta edición no se han reportado detenciones, la Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene la vigilancia para determinar los resultados de las incursiones en las zonas rurales de Apatzingán. El dispositivo de seguridad se mantiene activo ante posibles reacciones de grupos civiles armados.

La región de Tierra Caliente ha sido señalada por el gobierno estatal como una zona de alta prioridad debido a los recientes hechos violentos y las pugnas internas entre grupos criminales. La presencia de “El Botox” en la zona ha sido motivo de preocupación, especialmente tras la difusión de videos donde el presunto delincuente intenta justificarse como protector de los productores locales. Sin embargo, las autoridades sostienen que sus actividades son la causa principal de la inestabilidad en la zona.