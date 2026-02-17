Operativo en Mulegé logra rescate de víctima de privación de la libertad

En un operativo desplegado por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur se logró el rescate de una mujer de 22 años presuntamente víctima de privación de la libertad, además de la detención de una joven señalada como probable responsable de estos hechos.

Los acontecimientos ocurrieron la noche del lunes 16 de febrero, cuando alrededor de las 20:50 horas se recibió el reporte sobre el sometimiento violento de la víctima en las inmediaciones de un supermercado ubicado sobre el bulevar Emiliano Zapata, en la comunidad de Guerrero Negro. De manera preliminar, se indicó que una mujer la habría golpeado para obligarla a subir a un vehículo Hyundai color guinda, huyendo con rumbo desconocido, en un hecho que configuraría una posible privación de la libertad.

Tras la denuncia, agentes de investigación iniciaron recorridos estratégicos en la zona y, cerca de las 22:15 horas, ubicaron la unidad señalada cuando circulaba sobre la calle Baja California. Al marcarle el alto, la conductora intentó evadir a la autoridad, lo que derivó en una persecución por calles de la colonia Centro.

Durante el seguimiento, los agentes observaron a la víctima solicitando auxilio desde el interior del automóvil y con lesiones visibles en el rostro. La persecución concluyó en el cruce de las calles Baja California y Francisco I. Madero, donde se concretó la detención de quien se identificó como Alondra “N”, de 20 años de edad, originaria de Santa Rosalía.

En la inspección del vehículo, los agentes localizaron además un dispositivo electrónico tipo vapeador con sustancias con características similares a la marihuana.

La mujer fue puesta a salvo de inmediato tras el rescate y trasladada para certificación médica y atención psicológica, mientras que la detenida quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común, instancia que determinará su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las posibles líneas de investigación ni el motivo de la presunta privación de la libertad, por lo que el caso continúa bajo indagatoria.

